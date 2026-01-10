Ар Джей Барретт выбыл из состава «Рэпторс» с травмой голеностопа

«Торонто» временно лишился Ар Джей Барретта.

Защитник «Рэпторс» Ар Джей Барретт вернулся на площадку после проблем с коленом в конце декабря. В этом сезоне на его счету 23 игры со средними показателями в 19,6 очка, 5 подборов и 3,7 передачи.

Барретт подвернул левую лодыжку в 4-й четверти матча с «Бостоном » (117:125) и не смог продолжить встречу. Степень повреждения голеностопа пока не ясна.