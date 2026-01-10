Пол Пирс об обмене Трэя Янга: «Атланта» – посредственная организация, которую не уважают из-за владельцев. У них не будет титула при моей жизни»

Пол Пирс раскритиковал работу «Хоукс».

«Атланта » отправила своего бывшего лидера разыгрывающего Трэя Янга в «Вашингтон» в обмен на Си Джей Макколлума и Кори Кисперта. Пол Пирс обрушился с критикой на организацию.

«Меня не удивил их поступок. Это посредственная организация, клуб, который не уважают из-за владельцев. Они не способны меня удивить.

Отдали 4-кратного участника Матчей всех звезд, элитного разыгрывающего, который довел их до финала Востока, и не получили даже драфт-пика. Это значит, что они просто хотели вышвырнуть его из штата. Такие организации никогда не войдут в элиту. Не возьмут титул при моей жизни.

Если такое случится, я проползу на коленях от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Вечные середняки», – заключил Пирс.