  • Кавай Ленард купил пентхаус в Лос-Анджелесе в 2019 году у партнера Стива Балмера по инвестициям в Aspiration
Пабло Торре раскрыл новую взаимосвязь Кавая Ленарда и Aspiration.

В 2019 году, перейдя в «Клипперс», Кавай Ленард через только что созданную фирму под руководством его дяди выкупил пентхаус в комплексе Ritz Carlton Residences стоимостью в 6,7 миллиона долларов.

Журналист Пабло Торре нашел бывшего владельца недвижимости по этой сделке. Им оказался Лэрри Кил, сооснователь компании Oaktree Capital Management, в сотрудничестве с которой владелец «Клипперс» Стив Балмер позже инвестировал в мошенническую компанию Aspiration. Партнерство с Aspiration, по расследованию журналиста, использовалось для обхода потолка зарплат в НБА.

Ранее сообщалось, что при переговорах о будущем Кавая Ленарда в 2019 году его представитель – дядя Деннис Робертсон – требовал у клубов среди прочего покупку дома.

Ленард продал недвижимость в 2024 году.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Пабло Торре
