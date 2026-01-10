Дерик Куин оформил второй трипл-дабл за сезон (14+16+12). Из новичков-бигменов в 21 веке подобное удавалось только Виктору Вембаньяме и Блэйку Гриффину

Куин собрал свой второй трипл-дабл за карьеру.

Новичок «Нового Орлеана» Дерик Куин собрал свой второй трипл-дабл за карьеру в победном матче против «Вашингтона» (128:107).

На счету Куина 14 очков (7 из 13 с игры, 0 из 2 трехочковых), 16 подборов и 12 передач при 5 потерях.

В 21 веке среди бигменов-новичков несколько трипл-даблов удавалось собрать только Виктору Вембаньяме и Блэйку Грффину. Среди новичков текущего сезона Куин единственный, у кого в активе есть трипл-дабл.