Дерик Куин оформил второй трипл-дабл за сезон (14+16+12). Из новичков-бигменов в 21 веке подобное удавалось только Виктору Вембаньяме и Блэйку Гриффину
Куин собрал свой второй трипл-дабл за карьеру.
Новичок «Нового Орлеана» Дерик Куин собрал свой второй трипл-дабл за карьеру в победном матче против «Вашингтона» (128:107).
На счету Куина 14 очков (7 из 13 с игры, 0 из 2 трехочковых), 16 подборов и 12 передач при 5 потерях.
В 21 веке среди бигменов-новичков несколько трипл-даблов удавалось собрать только Виктору Вембаньяме и Блэйку Грффину. Среди новичков текущего сезона Куин единственный, у кого в активе есть трипл-дабл.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости