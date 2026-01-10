  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дерик Куин оформил второй трипл-дабл за сезон (14+16+12). Из новичков-бигменов в 21 веке подобное удавалось только Виктору Вембаньяме и Блэйку Гриффину
Видео
0

Дерик Куин оформил второй трипл-дабл за сезон (14+16+12). Из новичков-бигменов в 21 веке подобное удавалось только Виктору Вембаньяме и Блэйку Гриффину

Куин собрал свой второй трипл-дабл за карьеру.

Новичок «Нового Орлеана» Дерик Куин собрал свой второй трипл-дабл за карьеру в победном матче против «Вашингтона» (128:107).

На счету Куина 14 очков (7 из 13 с игры, 0 из 2 трехочковых), 16 подборов и 12 передач при 5 потерях.

В 21 веке среди бигменов-новичков несколько трипл-даблов удавалось собрать только Виктору Вембаньяме и Блэйку Грффину. Среди новичков текущего сезона Куин единственный, у кого в активе есть трипл-дабл.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
logoНовый Орлеан
logoДерик Куин
logoВиктор Вембаньяма
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoБлэйк Гриффин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Новый Орлеан» сообщил, что Уильямсон, Мерфи, Джонс, Куин и Фирс недоступны для обмена в это трансферное окно
9 января, 19:58
«Чикаго» проявляет интерес к Зайону Уильямсону (Бретт Сигел)
9 января, 07:23
Зак Лоу: «Дерик Куин должен попасть в 1-ю сборную новичков, это большой успех Джо Дюмарса»
25 декабря 2025, 07:59
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59