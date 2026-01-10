Док Риверс сотрудничал с мошеннической компанией Aspiration и инвестировал в нее в 2018 году во время работы в «Клипперс»

Пабло Торре раскрыл новые подробности скандала с Aspiration.

Журналист Пабло Торре продолжает расследование взаимоотношений «Клипперс», владельца Стива Балмера , форварда Кавая Ленарда и мошеннической компании Aspiration. Его информация свидетельствует о возможном обходе потолка зарплат в НБА .

После первых публикаций расследования Стив Балмер сообщал о незначительном уровне взаимосвязи с Aspiration, заявляя, что узнал о компании в 2021 году, когда она предложила «Клипперс» спонсорское соглашение.

Расследование Торре показало, что в августе 2018 года (за год до прихода Кавая Ленарда в клуб) Док Риверс , занимавший должность главного тренера «Клипперс », сотрудничавший с Лоуренсом Фрэнком по части баскетбольных операций клуба и тесно общавшийся со Стивом Балмером, проводил тренинг в офисе Aspiration, а также инвестировал в экологическую компанию через свой трастовый фонд.