Док Риверс сотрудничал с мошеннической компанией Aspiration и инвестировал в нее в 2018 году во время работы в «Клипперс»
Журналист Пабло Торре продолжает расследование взаимоотношений «Клипперс», владельца Стива Балмера, форварда Кавая Ленарда и мошеннической компании Aspiration. Его информация свидетельствует о возможном обходе потолка зарплат в НБА.
После первых публикаций расследования Стив Балмер сообщал о незначительном уровне взаимосвязи с Aspiration, заявляя, что узнал о компании в 2021 году, когда она предложила «Клипперс» спонсорское соглашение.
Расследование Торре показало, что в августе 2018 года (за год до прихода Кавая Ленарда в клуб) Док Риверс, занимавший должность главного тренера «Клипперс», сотрудничавший с Лоуренсом Фрэнком по части баскетбольных операций клуба и тесно общавшийся со Стивом Балмером, проводил тренинг в офисе Aspiration, а также инвестировал в экологическую компанию через свой трастовый фонд.