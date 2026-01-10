  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс сотрудничал с мошеннической компанией Aspiration и инвестировал в нее в 2018 году во время работы в «Клипперс»
10

Док Риверс сотрудничал с мошеннической компанией Aspiration и инвестировал в нее в 2018 году во время работы в «Клипперс»

Пабло Торре раскрыл новые подробности скандала с Aspiration.

Журналист Пабло Торре продолжает расследование взаимоотношений «Клипперс», владельца Стива Балмера, форварда Кавая Ленарда и мошеннической компании Aspiration. Его информация свидетельствует о возможном обходе потолка зарплат в НБА.

После первых публикаций расследования Стив Балмер сообщал о незначительном уровне взаимосвязи с Aspiration, заявляя, что узнал о компании в 2021 году, когда она предложила «Клипперс» спонсорское соглашение.

Расследование Торре показало, что в августе 2018 года (за год до прихода Кавая Ленарда в клуб) Док Риверс, занимавший должность главного тренера «Клипперс», сотрудничавший с Лоуренсом Фрэнком по части баскетбольных операций клуба и тесно общавшийся со Стивом Балмером, проводил тренинг в офисе Aspiration, а также инвестировал в экологическую компанию через свой трастовый фонд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Пабло Торре
происшествия
logoНБА
logoСтив Балмер
logoКавай Ленард
logoДок Риверс
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард досрочно прекратил общение с журналистами, когда его несколько раз спросили о пролитом коктейле
23 декабря 2025, 04:58
Крис Пол пытался оспорить решение «Клипперс», пригласив в номер Брука Лопеса
16 декабря 2025, 16:41
Сэм Эмик: «У Стива Балмера нездоровая привязанность к нынешнему составу «Клипперс»
10 декабря 2025, 06:21
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59