0

Бонзи Колсон выбыл на неопределенный срок с травмой колена

Колсон пропустит какое-то количество времени.

«Фенербахче» объявил, что в ближайшие недели американский форвард Бонзи Колсон не сможет помочь команде. Он получил травму колена в четверг во время выездного матча с «Дубаем» (поражение 81:92), и обследование выявило растяжение сухожилия.

Клуб не называет точные сроки восстановления баскетболиста, хотя лечение травмы уже начато. При повреждениях такого типа игроки обычно выбывают на срок от трех до шести недель.

В текущем сезоне Колсон является одним из ключевых игроков команды, набирая в среднем 9,2 очка (51,8% трехочковых) и 3,1 подбора. 

Поражение в Дубае прервало победную серию «Фенербахче» из четырех матчей. В настоящий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице с результатом 13-7.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoЕвролига
травмы
Бонзи Колсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Отложенный матч «Олимпиакоса» против «Фенербахче» перенесен на 17 марта
9 января, 15:20
Евролига. 6 игроков «Монако» набрали двузначное количество очков в победном матче с «Валенсией», 20 очков и 15 подборов Кенана Каменяша помогли «Дубаю» обыграть «Фенербахче» и другие результаты
8 января, 22:18
Шарунас Ясикявичюс верит, что Найджел Хэйс-Дэвис закрепится в НБА: «Он будет биться головой об стену, пока не проломит ее»
8 января, 17:14
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59