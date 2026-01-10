Бонзи Колсон выбыл на неопределенный срок с травмой колена
Колсон пропустит какое-то количество времени.
«Фенербахче» объявил, что в ближайшие недели американский форвард Бонзи Колсон не сможет помочь команде. Он получил травму колена в четверг во время выездного матча с «Дубаем» (поражение 81:92), и обследование выявило растяжение сухожилия.
Клуб не называет точные сроки восстановления баскетболиста, хотя лечение травмы уже начато. При повреждениях такого типа игроки обычно выбывают на срок от трех до шести недель.
В текущем сезоне Колсон является одним из ключевых игроков команды, набирая в среднем 9,2 очка (51,8% трехочковых) и 3,1 подбора.
Поражение в Дубае прервало победную серию «Фенербахче» из четырех матчей. В настоящий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице с результатом 13-7.
