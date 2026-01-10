Дени Авдия о «зебрах» и получаемых свистках: «Я прохожу под кольцо чаще всех в лиге. Я не играю ради этих фолов, но на мне будут нарушать правила»

Авдия прокомментировал недавнее заявление Исона о «зебрах».

«Портленд » провел против «Хьюстона » два матча подряд и выиграл оба.

После первой игры форвард «Рокетс» Тари Исон в ответ на вопрос, почему против лидера «Блэйзерс» Дени Авдии так тяжело защищаться, намекнул на большое количество зарабатываемых им фолов, трижды произнеся «зебры» (уничижительное прозвище судей).

Сегодня Авдию спросили о его реакции на слова Исона.

«Это меня рассмешило, честно. Но давайте разберем ситуацию.

Я прохожу под кольцо чаще всех в лиге, я очень жесткий игрок, я не избегаю контакта. Атакую, несусь вперед. Мне все равно, кто передо мной, я пойду прямо сквозь него. Я не играю ради этих фолов, но на мне будут нарушать правила. Это часть игры. Я не могу это контролировать.

Я очень агрессивен. Я сам создаю контакт, и в этом заключается моя игра. Если меня сложно остановить, то либо смирись, либо придумай другой подход. Но я очень скромный человек, я много работаю и в каждой ситуации стараюсь действовать правильно», – сказал Авдия.

В текущем сезоне 25-летний форвард «Блэйзерс» находится на втором месте в лиге по количеству бросков с линии штрафных, исполняя 9,9 попытки в среднем за игру. По этому показателю Авдия опережает Шэя Гилджес-Алексадера (9,2), но уступает Луке Дончичу (12).