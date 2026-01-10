Док Риверс: «То, что произошло в Миннесоте – настоящее, самое что ни на есть убийство»
Главный тренер «Милуоки» Док Риверс прокомментировал убийство 37-летней Рене Гуд, которая погибла после стычки с сотрудником Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) примерно в 5 километрах от арены «Тимбервулвс».
«То, что произошло в Миннесоте, по моему мнению, – настоящее, самое что ни на есть убийство. И это ужасно. Эта женщина, вероятно, пыталась добраться домой, но не смогла, и это очень печально. Вся эта история с ICE – просто пародия на правосудие», – сказал тренер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
