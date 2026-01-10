Кевин Гарнетт о роли в «Миннесоте»: «Не хочу, чтобы меня загоняли в рамки. Знаю, что хорош в роли наставника»

Кевин Гарнетт поделился ожиданиями от работы в «Миннесоте».

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт рассказал, какой работой будет заниматься в «Тимбервулвз», куда возвращается после смены владельцев клуба.

По словам экс-центрового «Миннесоты», он рассчитывает на свободу действий, но точно хочет поучаствовать в развитии «больших».

«Работа с игроками. Сообщество. Менее всего я хочу, чтобы меня загоняли в рамки. Знаю, что, вероятно, лучше всего справляюсь с ролью наставника. У меня хорошо получается тренировать. Лучше всего я проявляю себя, работая с игроками непосредственно на площадке.

Хочу иметь возможность влиять на некоторых игроков. Мне нравится Джейден Макдэниэлс, нравится Наз Рид», – заявил Гарнетт.