  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Демаркус Казинс: «Энтони Дэвису все равно надо давать большой контракт. Когда он на площадке, то стоит каждого цента»
Демаркус Казинс произнес спорные слова об Энтони Дэвисе.

Бывший игрок НБА Демаркус Казинс поддержал экс-одноклубника Энтони Дэвиса с его обширной историей травм.

По мнению Казинса, звездный бигмен «Далласа» все равно должен получить еще один крупный контракт.

«Это спорт. В спорте случаются травмы. Мы все это знаем. Сидеть здесь и строить эту историю на его травмах… есть множество игроков, когда баскетболистам платили после травм.

Мы видели, как Кевин Дюрэнт получил максимальный контракт сразу после травмы ахиллова сухожилия. Мы видели, как Крис Пол получал контракты после своей истории мышечных травм. Джоэл Эмбиид. За всю историю было много ребят, которые всегда получали то, что заслуживали игрой.

Когда Эй Ди на площадке, он стоит каждого цента, и это все, что имеет значение. Он может больше никогда не получить травму... Так устроена эта игра», – заявил бывший игрок «Нового Орлеана».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
