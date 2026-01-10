Яннис Адетокумбо дважды остановил Леброна Джеймса в клатче, обеспечив «Милуоки» победу над «Лейкерс»

Адетокумбо отработал в защите против Джеймса в близкой концовке матча.

Суперзвезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо обеспечил своей команде победу над «Лейкерс » в близкой концовке игры.

В последнюю минуту матча Адетокумбо дважды остановил суперзвезду «озерников» Леброна Джеймса , сначала выписав ему блок-шот, а затем выбив мяч на ведении.

«Бакс» одержали победу – 105:101. В активе грека 21 очко (9 из 11 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота. На счету Джеймса 26 очков (10 из 21 с игры), 9 подборов, 10 передач и 3 перехвата.