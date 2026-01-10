Кевин Дюрэнт от разочарования швырнул бутылку с водой в концовке проигранного матча с «Портлендом»

Разочарованный Дюрэнт швырнул бутылку об пол.

За почти 2 минуты до конца игры против «Блэйзерс», отставая в счете на одно очко, «Рокетс» нарушили правила на защитнике Сиди Сиссоко при трехочковом броске.

Этот момент вызвал негодование сидевшего на скамейке запасных форварда «ракет» Кевина Дюрэнта , который от разочарования бросил бутылку с водой об пол.

«Хьюстон » использовал тренерский челлендж, чтобы попытаться изменить решение судей, но он оказался неуспешным.

«Портленд » выиграл концовку и одержал пятую победу подряд – 111:105.