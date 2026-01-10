  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрэнт от разочарования швырнул бутылку с водой в концовке проигранного матча с «Портлендом»
Видео
8

Кевин Дюрэнт от разочарования швырнул бутылку с водой в концовке проигранного матча с «Портлендом»

Разочарованный Дюрэнт швырнул бутылку об пол.

За почти 2 минуты до конца игры против «Блэйзерс», отставая в счете на одно очко, «Рокетс» нарушили правила на защитнике Сиди Сиссоко при трехочковом броске.

Этот момент вызвал негодование сидевшего на скамейке запасных форварда «ракет» Кевина Дюрэнта, который от разочарования бросил бутылку с водой об пол.

«Хьюстон» использовал тренерский челлендж, чтобы попытаться изменить решение судей, но он оказался неуспешным.

«Портленд» выиграл концовку и одержал пятую победу подряд – 111:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoПортленд
logoНБА
logoСиди Сиссоко
logoБаскетбол - видео
