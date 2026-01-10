Дрэймонд Грин и Деннис Шредер провели оживленную дискуссию в перерыве матча
Дрэймонд Грин и Деннис Шредер о чем-то поговорили.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин и защитник «Кингз» Деннис Шредер провели оживленную беседу в перерыве матча между командами в пятницу.
Немец подошел к ветерану «Голден Стэйт» после сирены и сопровождал экс-одноклубника, пока они шли через всю площадку в раздевалки.
«Уорриорз» победили 137:103.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
