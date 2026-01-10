Дрэймонд Грин и Деннис Шредер провели оживленную дискуссию в перерыве матча

Дрэймонд Грин и Деннис Шредер о чем-то поговорили.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин и защитник «Кингз» Деннис Шредер провели оживленную беседу в перерыве матча между командами в пятницу.

Немец подошел к ветерану «Голден Стэйт » после сирены и сопровождал экс-одноклубника, пока они шли через всю площадку в раздевалки.

«Уорриорз» победили 137:103.