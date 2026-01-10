Кевин Дюрэнт обошел Уилта Чемберлена и занял седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Дюрэнт поднялся на седьмую строчку в списке лучших бомбардиров.

Звезда «Хьюстона » Кевин Дюрэнт набрал 30 очков в сегодняшнем матче против «Портленда» (поражение 105:111).

Это выступление позволило 37-летнему форварду обойти Уилта Чемберлена (31419) и занять седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НБА .

На данный момент на счету Дюрэнта 31435 очков за карьеру. Из действующих игроков его опережает только Леброн Джеймс , находящийся на первом месте (42601).