Кевин Дюрэнт обошел Уилта Чемберлена и занял седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Дюрэнт поднялся на седьмую строчку в списке лучших бомбардиров.
Звезда «Хьюстона» Кевин Дюрэнт набрал 30 очков в сегодняшнем матче против «Портленда» (поражение 105:111).
Это выступление позволило 37-летнему форварду обойти Уилта Чемберлена (31419) и занять седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
На данный момент на счету Дюрэнта 31435 очков за карьеру. Из действующих игроков его опережает только Леброн Джеймс, находящийся на первом месте (42601).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
