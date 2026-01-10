  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Трэй Янг: «Вашингтон недооценивают в НБА, это большой рынок. Очень рад переходу. Хочу и способен помогать молодым игрокам»
4

Трэй Янг: «Вашингтон недооценивают в НБА, это большой рынок. Очень рад переходу. Хочу и способен помогать молодым игрокам»

Трэй Янг прокомментировал переход в «Уизардс».

Разыгрывающий Трэй Янг поделился ожиданиями от выступления за «Вашингтон», куда его обменяли на этой неделе.

«У меня было много различных путей развития, если говорить о моих целях и о том, каким я хотел бы видеть свое наследие по итогу. Для меня важно оказывать влияние на товарищей по команде и окружающих меня людей. Считаю, что хорошо справлялся с этим, будучи молодым игроком в Атланте. Теперь я ветеран и мне предстоит работать с молодыми ребятами. Чувствую, что сейчас у меня больше опыта и, соответственно, я могу дать им больше.

Очень рад переходу. Для меня Вашингтон – недооцененное место с точки зрения рынка. В НБА, как мне кажется, это большой рынок. Здесь у меня появится возможность быть самим собой, в окружении людей, которые знают меня, которые знают, какой я человек и какого рода победителем я хочу быть. Это процесс, и я знаю, как это работает. Легко не будет, но я рад быть здесь и радовался, когда только узнал, что это возможно», – заявил экс-игрок «Атланты».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoТрэй Янг
logoНБА
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 26+9+10 Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Милуоки», «Хьюстон» проиграл «Портленду», несмотря на 30+12 Кевина Дюрэнта и другие результаты
10 января, 07:17
Дебют Трэя Янга откладывается, «Вашингтон» не собирается форсировать возвращение игрока после травмы колена
9 января, 20:57
10 игроков НБА, которые фолят чаще всех
9 января, 20:25
Менеджер НБА об обмене Трэя Янга: «В нынешнем баскетболе невысоким разыгрывающим тяжело быть действительно полезными»
9 января, 18:59
Трэй Янг будет играть в «Вашингтоне» под номером «3», 11-й выведен из обращения в честь Элвина Хэйса
9 января, 17:10Фото
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59