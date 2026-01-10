Трэй Янг: «Вашингтон недооценивают в НБА, это большой рынок. Очень рад переходу. Хочу и способен помогать молодым игрокам»

Трэй Янг прокомментировал переход в «Уизардс».

Разыгрывающий Трэй Янг поделился ожиданиями от выступления за «Вашингтон », куда его обменяли на этой неделе.

«У меня было много различных путей развития, если говорить о моих целях и о том, каким я хотел бы видеть свое наследие по итогу. Для меня важно оказывать влияние на товарищей по команде и окружающих меня людей. Считаю, что хорошо справлялся с этим, будучи молодым игроком в Атланте. Теперь я ветеран и мне предстоит работать с молодыми ребятами. Чувствую, что сейчас у меня больше опыта и, соответственно, я могу дать им больше.

Очень рад переходу. Для меня Вашингтон – недооцененное место с точки зрения рынка. В НБА, как мне кажется, это большой рынок. Здесь у меня появится возможность быть самим собой, в окружении людей, которые знают меня, которые знают, какой я человек и какого рода победителем я хочу быть. Это процесс, и я знаю, как это работает. Легко не будет, но я рад быть здесь и радовался, когда только узнал, что это возможно», – заявил экс-игрок «Атланты».