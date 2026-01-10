Стив Керр объяснил решение убрать Кумингу из состава: «Мне очень жаль и я переживаю за него»

Керр объяснил решение отправить в резерв Кумингу.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал о решении убрать форвард Джонатана Кумингу из стартовой пятерки, где он начинал сезон.

«Мне очень жаль и я переживаю за Джонатана, что дела в итоге пошли не так, как в первые пару недель. Но было бы сложно выпускать его, Джимми и Дрэймонда одновременно на позициях 2-3-4. Мне кажется, любой может увидеть, что это не самое удачное сочетание с точки зрения бросковой угрозы. Да, иногда Стеф может компенсировать любое препятствие на пути, он настолько хорош. Но в современной НБА такое сочетание – не совсем правильная история. Мы пришли к этому пониманию.

Мы дали этому составу несколько недель, и в конце концов, слабые стороны такой расстановки выявились.

Вот почему мы пошли другим путем», – объяснил Керр.