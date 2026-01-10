0

Дэвид Адельман: «Йокич хочет поскорее вернуться. Он никогда не сидел без дела и нервничает»

Дэвид Адельман рассказал об отношении Йокича к травме.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман рассказал, что лидер команды Никола Йокич очень заинтересован в скорейшем возвращении после травмы.

«Я знаю, что он нервничает. Никола никогда не получал травм. Сами-то мы все знаем, каково это.

Люди, которые занимались спортом и получали травмы, знают, что самое худшее – это просто сидеть без дела. А мы говорим о человеке, который вообще никогда не пропускает игры. Забавно, я обсуждал это с нашим тренерским штабом. Я понимаю, есть это правило 65 матчей, но то, что парень не пропускает игры целое десятилетие, меня немного беспокоит. Это не тот, кто просто сидит на скамейке запасных. Он никогда не пропускает игры. Поэтому я знаю, что он крайне заинтересован в скорейшем возвращении», – рассказал Адельман.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DNVR Nuggets
