Егор Дёмин попытался забить постер-данк через Брука Лопеса
Дёмин хотел забить сверху через Лопеса.
В одном из моментов матча против «Клипперс» защитник «Бруклина» Егор Дёмин полез под кольцо и попытался забить данк через 216-сантиметрового центрового «парусников» Брука Лопеса.
Лопес нарушил правила, получив фол. Кроме того, ему выписали техническое замечание за споры с судьями. Дёмин реализовал оба своих штрафных.
По итогам матча на счету россиянина лучшие в команде 19 очков. «Нетс» уступили «Клипперс» со счетом 105:121.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
