Егор Дёмин попытался забить постер-данк через Брука Лопеса

Дёмин хотел забить сверху через Лопеса.

В одном из моментов матча против «Клипперс» защитник «Бруклина » Егор Дёмин полез под кольцо и попытался забить данк через 216-сантиметрового центрового «парусников» Брука Лопеса .

Лопес нарушил правила, получив фол. Кроме того, ему выписали техническое замечание за споры с судьями. Дёмин реализовал оба своих штрафных.

По итогам матча на счету россиянина лучшие в команде 19 очков. «Нетс» уступили «Клипперс » со счетом 105:121.