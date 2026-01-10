Аарон Гордон толкнул Мухамеда Гуйе, начав стычку между «Наггетс» и «Хоукс»
Гордон инициировал стычку с игроками «Атланты».
В одном из эпизодов матча против «Атланты» форвард «Денвера» Аарон Гордон оттолкнул форварда «Хоукс» Мухамеда Гуйе, пытаясь освободиться от его опеки. В результате началась небольшая стычка между игроками, которая не переросла в полноценный конфликт.
Однако по итогам эпизода Гордон и Гуйе получили технические замечания. Кроме того, «технарь» выписали защитнику «Хоукс» Китану Уоллесу за толчок защитника «Наггетс» Тима Хардуэя-младшего.
Встреча закончилась победой «Атланты» – 110:87.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
