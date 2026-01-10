3

Демаркус Казинс: «Карлайл присылал мне странные селфи и писал, что хочет тренировать меня»

Демаркус Казинс вспомнил странный опыт общения с Риком Карлайлом.

Экс-игрок НБА Демаркус Казинс в эфире Run It Back рассказал о персональном опыте взаимодействия с тренером Риком Карлайлом, когда речь зашла о тысячной победе специалиста в НБА.

По словам центрового, Карлайл звал его в «Даллас», когда он был на пике своей карьеры.

«Рик Карлайл присылал мне странные селфи и писал: «Я думаю о тебе, и я очень хочу тебя тренировать», – произнес Казинс.

Соведущие со смехом попросили Демаркуса рассказать об этом подробнее, но он перевел тему.

«Я не очень хорошо его знаю, но знаю, что он был крайне заинтересован в том, чтобы я присоединился к «Далласу». Что касается селфи, то я не знаю, что это было. Проигнорировал эту историю.

Что касается его тренерского наследия, то Карлайл, безусловно, пользуется большим уважением в лиге. Он тренер-чемпион. Он один из 11 тренеров, одержавших тысячу побед за карьеру, так что, вне всяких сомнений, он один из тех самых парней в этой лиге», – поделился бывший баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
