  • Егор Дёмин набрал 19 очков и стал первым новичком в истории «Бруклина» с 5+ трехочковыми в двух матчах подряд
Егор Дёмин набрал 19 очков и стал первым новичком в истории «Бруклина» с 5+ трехочковыми в двух матчах подряд

Дёмин вошел в историю новичков «Нетс».

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал самым результативным баскетболистом своей команды в проигранном матче против «Клипперс» (105:121).

На счету россиянина 19 очков при 6 точных бросках с игры из 13, 5 из 10 из-за дуги и 2 из 2 с линии. Также в его активе 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата за 26,5 минуты на площадке.

Дёмин стал первым новичком в истории «Бруклина», кому удалось забить 5+ трехочковых в двух матчах подряд (в игре с «Орландо» – 5 из 8). Среди всех новичков текущего сезона подобное удавалось только 4-му номеру драфта Кону Книппелу из «Шарлотт».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
