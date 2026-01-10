Судья НБА Билл Кеннеди получил травму ноги во время матча и покинул площадку на каталке
Судья НБА покинул площадку на кресле-каталке.
Судья НБА Билл Кеннеди покинул площадку на каталке после получения травмы ноги во время первой четверти матча «Орландо» – «Филадельфия».
Кеннеди начал хромать во время ускорения и попросил о помощи, когда «Мэджик» взяли тайм-аут. Его коллеги Джеймс Уильямс и Майкл Смит отработали встречу вдвоем после вынужденного ухода коллеги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
