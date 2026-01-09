  • Спортс
«Любимец публики и один из лучших в истории клуба». «Атланта» официально объявила об обмене Трэя Янга

«Хоукс» официально оформили обмен Трэя Янга.

«Атланта» официально отправила разыгрывающего Трэя Янга (27 лет, 188 см) в «Вашингтон» в обмен на защитника Си Джей Макколлума (34 года, 191 см) и форварда Кори Кисперта (26 лет, 198 см).

Генменеджер Онси Салех прокомментировал переход в пресс-релизе.

«От лица «Хоукс» хочу поблагодарить Трэя за его теплое отношение к Атланте и лидерство на площадке и за ее пределами. За 7 с лишним сезонов с 4 попаданиями на Матч всех звезд он закрепился в роли любимца публики и одного из лучших в истории клуба. Мы желаем ему и семье всего лучшего.

Добавление одного из испытанных «шутеров» и уважаемых игроков Си Джей Макколлума и опытного молодого ветерана Кори Кисперта усилит нашу команду на паркете и в раздевалке, мы сохраняем гибкость для дальнейших шагов и построения коллектива», – сообщил Салех.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Атланты»
