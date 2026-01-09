Демаркус Казинс: «Деандре Эйтону нужно поменьше ныть. Ни одной команде в НБА он не нужен в качестве «скорера»

Демаркус Казинс раскритиковал жалобы Деандре Эйтона.

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон посетовал на недостаточный уровень задействования в атаке команды. Бывший бигмен НБА Демаркус Казинс обрушился с критикой на его слова.

«Хватить жаловаться и ныть. Это и привело тебя к нынешнему этапу в карьере. Ты хорошо себя показал в этом сезоне, нужно действовать в том же ключе.

Пора понять, что ни одна команда в НБА не нуждается в тебе в качестве «скорера». Тебе не дадут разыгрывать изоляции в «краске».

Если нужны касания, старайся больше в борьбе на щитах. От большого с таким атлетизмом и мобильностью в лиге ждут 5-6 подборов в атаке за матч.

У тебя не будет постоянных владений в посте. Просто забудь. Тебя подписали не для этого.

Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше. Просто играй и не шуми», – заключил Казинс.