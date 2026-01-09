Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»

Рич Пол прокомментировал ближайшее будущее Леброна Джеймса.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол признался, что не имеет полной информации о планах форварда.

«Все говорят, что ему нужен прощальный тур, это последний год. Все такое.

Не знаю, что происходит, но очень надеюсь, что это не последний год. Но не обсуждаем с ним это», – заключил агент.

У 41-летнего форварда «Лейкерс» заканчивается последний год по его текущему контракту.