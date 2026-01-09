Рич Пол: «Не обсуждаю с Леброном Джеймсом возможность окончания его карьеры»
Рич Пол прокомментировал ближайшее будущее Леброна Джеймса.
Агент Леброна Джеймса Рич Пол признался, что не имеет полной информации о планах форварда.
«Все говорят, что ему нужен прощальный тур, это последний год. Все такое.
Не знаю, что происходит, но очень надеюсь, что это не последний год. Но не обсуждаем с ним это», – заключил агент.
У 41-летнего форварда «Лейкерс» заканчивается последний год по его текущему контракту.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости