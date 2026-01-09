«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге
Клубы Евролиги без лицензий постоянных участников могут объединиться для отстаивания своих интересов в турнире.
Издание BasketNews сообщает, что «Дубай», «Хапоэль Тель-Авив», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» обсуждают проект ассоциации, которая позволит им консолидированно представлять свою позицию в лиге. К нынешним участникам турнира может присоединиться, с прицелом на будущее, «Хапоэль Иерусалим».
Клубы хотят принимать участие в решениях лиги и увеличить свой доход от участия в турнире и планируют использовать сложную ситуацию перед приходом НБА в Европу для отстаивания своей позиции.
Инициатором проекта, по информации издания, является «Дубай».
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай ранее занимался созданием коалиции израильских и сербских клубов.