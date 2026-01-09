  • Спортс
«Дубай», «Хапоэль», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» собираются объединиться в ассоциацию для отстаивания интересов в Евролиге

Клубы Евролиги, не входящие в состав акционеров, укрепляют сотрудничество.

Клубы Евролиги без лицензий постоянных участников могут объединиться для отстаивания своих интересов в турнире.

Издание BasketNews сообщает, что «Дубай», «Хапоэль Тель-Авив», «Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» обсуждают проект ассоциации, которая позволит им консолидированно представлять свою позицию в лиге. К нынешним участникам турнира может присоединиться, с прицелом на будущее, «Хапоэль Иерусалим».

Клубы хотят принимать участие в решениях лиги и увеличить свой доход от участия в турнире и планируют использовать сложную ситуацию перед приходом НБА в Европу для отстаивания своей позиции.

Инициатором проекта, по информации издания, является «Дубай».

Владелец «Хапоэля» Офер Яннай ранее занимался созданием коалиции израильских и сербских клубов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
