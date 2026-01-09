Трэй Янг: «Моей целью всегда был титул, но мы так и не смогли раскрыть наш потенциал»
Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг перейдет в «Вашингтон». 5-й номер драфта-2018 провел в «Атланте» первые 7,5 сезона своей профессиональной карьеры.
«Последние несколько лет прошли не так, как я хотел. Наши ожидания не сбылись, мы не достигли тех высот, на которые «Атланта» еще не поднималась.
Титул всегда был моей целью. Но травмы, проблемы и непредвиденные ситуации не дали нам раскрыть наш полный потенциал.
Атланта вырастила меня и многому научила, всегда останется важной главой моей истории.
Но дискомфорт от застоя стал сильнее неопределенности изменений. Перемены часто вызывают страх, но я воспринимаю их, как еще одну возможность.
Счастлив этой следующей главе. Вступаю в нее с высоко поднятой головой. Пришла пора узнать, на что я способен с реальной поддержкой и видением будущего.
Идем вперед», – написал Янг с соцсетях.