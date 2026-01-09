  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»
4

Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»

Брайан Уиндхорст обозначил странности в обмене Трэя Янга.

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг перейдет в «Вашингтон». В НБА считают, что «Уизардс» постараются на выпускать его на площадку в этом чемпионате.

Инсайдер Брайан Уиндхорст поинтересовался мнением менеджера лиги по этой ситуации.

«Одна команда не контролирует свой драфт-пик, поэтому не хочет заигрывать его, чтобы как можно меньше проигрывать. Другая команда считает, что тот же самый игрок даст им слишком много побед, чтобы претендовать на высокий выбор. Что вообще происходит?» – спросил Уиндхорст.

«Добро пожаловать в современную лотерею», – ответил специалист из лиги.

«Это также говорит о том, насколько по-разному оценивают Янга. Одна команда не стала его продлевать, а другая готова пообещать денег еще до его выхода на площадку», – заключил обозреватель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoНБА
Брайан Уиндхорст
logoТрэй Янг
logoВашингтон
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
10 игроков НБА, которые фолят чаще всех
9 января, 20:25
Дебют Трэя Янга за «Вашингтон» может состояться уже в следующем сезоне
9 января, 06:55
Трэя Янга скинули бесплатно. Не зря его называли переоцененным
8 января, 21:45
Главные новости
«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации
29 минут назад
Алексей Карванен: «Егор Дёмин – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс»
сегодня, 15:29
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
сегодня, 15:01
Андрей Ватутин о несостоявшемся контракте ЦСКА с Дюрэнтом: «Большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские»
сегодня, 14:40Видео
Единая лига ВТБ. 24 очка и 9 подборов Егора Рыжова помогли «Енисею» обыграть «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» взяла верх над МБА-МАИ
сегодня, 14:04
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
сегодня, 14:01
Митч Джонсон похвалил Вембаньяму после победы над «Бостоном»: «В самые важные моменты он показал свою лучшую игру»
сегодня, 13:40
В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав
сегодня, 13:06
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Мемфисом», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 12:35
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена
сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Найджел Уильямс-Госс пропустит 2–3 недели из‑за травмы икроножной мышцы
4 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Бахчешехиром», «Петким Спор» – против «Тофаша»
18 минут назадLive
Чемпионат Греции. 35 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Кардицас», «Панатинаикос» справился с «Перистери» и другие результаты
20 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил в гостях «Спарту энд К», МБА играет с «Динамо Москва» и другие матчи
23 минуты назадLive
Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Мы играли 30 минут, а затем перестали. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей»
53 минуты назад
Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов»
сегодня, 14:20
Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»
сегодня, 13:21
ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Андорра» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Виртусом», «Брешия» примет «Дертону» и другие матчи
сегодня, 12:35
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Будучностью», «Студентски центар» встретится с «Партизаном»
сегодня, 12:35