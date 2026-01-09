Брайан Уиндхорст: «Одна команда не хочет заигрывать Трэя Янга, чтобы не подниматься в лотерее, другая – чтобы не падать»

Брайан Уиндхорст обозначил странности в обмене Трэя Янга.

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг перейдет в «Вашингтон ». В НБА считают, что «Уизардс» постараются на выпускать его на площадку в этом чемпионате.

Инсайдер Брайан Уиндхорст поинтересовался мнением менеджера лиги по этой ситуации.

«Одна команда не контролирует свой драфт-пик, поэтому не хочет заигрывать его, чтобы как можно меньше проигрывать. Другая команда считает, что тот же самый игрок даст им слишком много побед, чтобы претендовать на высокий выбор. Что вообще происходит?» – спросил Уиндхорст.

«Добро пожаловать в современную лотерею», – ответил специалист из лиги.

«Это также говорит о том, насколько по-разному оценивают Янга. Одна команда не стала его продлевать, а другая готова пообещать денег еще до его выхода на площадку», – заключил обозреватель.