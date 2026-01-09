3

«Рад тому, что все еще играю». Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА

Клэй Томпсон отреагировал на свой 900-й матч.

35-летний защитник «Далласа» Клэй Томпсон провел 900-й матч в регулярных сезонах НБА. Баскетболист набрал 23 очка (6 из 11 из-за дуги) и 5 передач в проигранной встрече с «Ютой» (114:116).

«Замечательно. Мечта сбылась, следующая цель – 1000 матчей. Знаю, что это очень высокая отметка, до которой добралось не так много игроков. Рад тому, что все еще играю», – поделился Томпсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Кертиса
