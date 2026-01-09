«Он громила. Чудовищно сильный». Коллин Мюррэй-Бойлс (9-й на драфте) лидирует среди новичков по подборам в нападении

Коллин Мюррэй-Бойлс нашел свою нишу в «Торонто».

9-й номер драфта-2025 форвард «Рэпторс» Коллин Мюррэй-Бойлс (20 лет, 201 см) получает не слишком много игрового времени, проводя 19,6 минуты в среднем на площадке. Его показатели – 7,1 очка, 4,6 подбора и 1,7 передачи.

С 23 декабря новичок выходит в стартовом составе и делает 9,7 подбора за 27 минут в среднем.

За 6 матчей форвард сделал 30 подборов в нападении – лучший результат в НБА . Баскетболист лидирует среди новичков по сезону по среднему количеству подборов в нападении (2,3), а также занимает 7-е место по подборам в целом, несмотря на ограниченное игровое время.

«Я в первую очередь подбирающий. Это был главный аспект моей игры на студенческом уровне. Главное в этом – не прекращать делать попытки. Мне всегда удавалось оказываться в нужном месте в нужное время. Потребовалось адаптироваться к более быстрой и сильной лиге. Подборы не достаются просто так. Нужно бороться за них. Это ключевой для меня момент», – рассказал новичок.

«Он громила. Мы зовем его Коллин Мюррэй-Громила (Bruiser). Чудовищно силен. Правильно использует свое тело. Всегда сохраняет баланс. Его не сдвинуть с места. И он хорошо осознает свою силу. Готов к контакту. Занимает правильную позицию, чтобы взять верх над соперником.

Главное в подборах – старание. И у него его достаточно. Настрой, мотивация. Он понимает, как помочь команде. Нам этого не хватало. Очень здорово иметь его в ротации», – поделился центровой «Торонто » Сандро Мамукелашвили .