Кендрик Перкинс считает, что Джейлен Браун должен возглавлять голосование за MVP, а не Шэй Гилджес-Александер: «Он делает больше с меньшими ресурсами»

Перкинс ставит Бруна выше Гилджес-Алекандера в голосовании за MVP.

Бывший игрок НБА , а ныне телеэксперт, Кендрик Перкинс выразил мнение, что форвард «Бостона » Джейлен Браун должен возглавлять голосование за MVP.

В подкасте Road Trippin’ участники обсуждения отметили, что Браун сейчас занимает лишь 4-е место, уступая Шэю Гилджес-Александеру, Луке Дончичу и Кейду Каннингему , но Перкинс привел свои аргументы в пользу того, что форвард «Бостона» должен быть первым.

«Джейлен Браун – номер один на данный момент. Уверенно говорю. Он делает больше, имея меньше ресурсов. Я не говорю, что в следующий понедельник все останется по-прежнему, но сейчас, с учетом того, что они вторые в конференции, а он в среднем набирает 30 очков за игру...» – сказал Перкинс.

Ричард Джефферсон возразил, предположив, что Браун все равно должен уступать Каннингему. Однако Перкинс не отказался от своей позиции.

«Но у него Кейда сильнее состав. Джейлен Браун добивается результата с меньшими ресурсами. В среднем 30 очков, 50% попаданий с игры, 37% – из-за дуги. И кроме того, он сейчас лучший двусторонний игрок в лиге», – добавил экс-игрок «Селтикс».

В текущем сезоне Браун набирает 29,7 очка (лучший показатель за карьеру) при 50,1% с игры и 37,2% из-за дуги.

«Бостон», несмотря на отсутствие Джейсона Тейтума, идет в топе Востока, занимая на данный момент третье место с результатом 23-13.