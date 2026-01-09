Участие Леброна Джеймса в игре с «Милуоки» под вопросом
Джеймс может пропустить матч против «Бакс».
Официальный статус суперзвезды «Лейкерс» на предстоящую игру против «Милуоки» указан с пометкой «под вопросом».
Джеймс пропустил предыдущий матч «озерников» против «Сан-Антонио» из-за артрита левой стопы и ишиаса. «Лос-Анджелес» проиграл эту встречу со счетом 91:107.
В текущем сезоне форвард принял участие в 18 играх, набирая в среднем 21,7 очка, 6,8 передачи и 5,4 подбора.
«Лейкерс» занимают пятое место в Западной конференции с результатом 23-12.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости