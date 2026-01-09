Никола Топич завершил химиотерапию, направленную на лечение рака яичек

Топич полностью прошел курс химиотерапии.

Мишко Ражнатович, агент защитника «Оклахомы» Николы Топича, в недавнем интервью сербскому телеканалу Arena Sport сообщил, что баскетболист завершил курс химиотерапии, назначенный для лечения диагностированного в октябре рака яичек.

«Химиотерапия успешно завершена, и теперь он возвращается к тренировочному процессу, хотя он оставался активным и во время лечения. Трудно назвать конкретные сроки, но я искренне надеюсь, что он сыграет в этом году, и не только в G-лиге, но и на паркете НБА , если все пойдет теми же темпами», – сказал Ражнатович.

В течение последнего месяца Топич принимал участие в предматчевых разминках «Тандер». Весь прошлый сезон 12-й пик драфта-2024 пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки.