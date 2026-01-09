Джейлен Брансон о 4-матчевой серии поражений «Никс»: «Мы полная лажа»
Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Брансон высказался насчет серии из 4 проигранных матчей, в которых «Никс» уступили «Сан-Антонио», «Атланте», «Филадельфии» и «Детройту».
«Будем честны, мы полная лажа. Я буду реалистом. Мы выглядим чертовски ужасно.
Самый худший момент – это все поправимые вещи. Дело не в том, что мы… Мы не плохи. Все это можно исправить, поэтому и вызывает столько разочарования. У нас есть возможность все исправить. Это нужно было сделать давно, но вот мы здесь, на серии из четырех поражений подряд», – сказал Брансон.
Особенно болезненным для «Никс» стало поражение от «Пистонс» в матче двух лучших команд Востока с разницей «-31».
Вчера команде удалось прервать серию неудач, обыграв «Клипперс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Джейлена Брансона и Джоша Харта
