Джейлен Брансон о 4-матчевой серии поражений «Никс»: «Мы полная лажа»

Брансон о 4-матчевой серии поражений «Никс»: Мы полная лажа.

Лидер «Нью-Йорка » Джейлен Брансон высказался насчет серии из 4 проигранных матчей, в которых «Никс» уступили «Сан-Антонио», «Атланте», «Филадельфии» и «Детройту».

«Будем честны, мы полная лажа. Я буду реалистом. Мы выглядим чертовски ужасно.

Самый худший момент – это все поправимые вещи. Дело не в том, что мы… Мы не плохи. Все это можно исправить, поэтому и вызывает столько разочарования. У нас есть возможность все исправить. Это нужно было сделать давно, но вот мы здесь, на серии из четырех поражений подряд», – сказал Брансон.

Особенно болезненным для «Никс» стало поражение от «Пистонс» в матче двух лучших команд Востока с разницей «-31».

Вчера команде удалось прервать серию неудач, обыграв «Клипперс».