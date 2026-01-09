Энтони Эдвардс добрался до отметки 10 тысяч очков в НБА. Быстрее получилось только у Джеймса и Дюрэнта

Энтони Эдвардс вошел в историю НБА.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс в четверг набрал 10-тысячное очко в НБА .

Эдвардс (24 года 156 дней) вышел на матч против «Кливленда» (131:122), имея на своем счету 9 977 очков за карьеру. Этот рубеж он пересек за 6:54 до конца основного времени, реализовав двухочковый бросок.

Добиться такого результата быстрее за всю историю НБА получилось только у Леброна Джеймса (23 года 59 дней) и Кевина Дюрэнта (24 года 33 дня).