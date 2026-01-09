Рик Карлайл одержал 1000-ю победу в регулярных сезонах в качестве тренера
Карлайл выиграл свой 1000-й матч регулярных сезонов в карьере тренера.
Сегодняшняя победа над «Шарлотт» (114:112) стала для главного тренера «Индианы» Рика Карлайла 1000-й в его тренерской карьере за регулярные сезоны.
66-летний специалист стал 11-м тренером в истории НБА, достигшим этой отметки. На то, чтобы добыть для Карлайла 1000-ю победу у «Пэйсерс» ушло 14 матчей.
Рик Карлайл – двукратный чемпион НБА (в 1986 году как игрок «Бостона», в 2011-м как главный тренер «Далласа»). В прошлом сезоне возглавляемая им «Индиана» дошла до финала НБА, где уступила «Оклахоме» в семи матчах.
