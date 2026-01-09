Дмитрий Свищев об освобождении Касаткина: «Нам на руку сыграла политическая ситуация. Разногласия между США и Европой»

Дмитрий Свищев прокомментировал дело баскетболиста Касаткина.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на возвращение домой баскетболиста Даниила Касаткина , который вышел из французской тюрьмы.

«Мы приветствуем это решение. Это наш гражданин, наш спортсмен, наш человек. Министерство иностранных дел было обеспокоено его судьбой и боролось за его возвращение в Россию вместо экстрадиции в Соединенные Штаты. Свершилось то, на что мы все надеялись.

Жалко, что это длилось так долго. Просидеть полгода в тюрьме, на нервах – это тяжелое испытание для любого человека. Он спортсмен, думаю, он с этим справился. Другой вопрос, насколько правомерны были требования США и почему так долго принималось решение о его возвращении домой. Конечно, без политики здесь не обошлось. Но самое главное, что правосудие свершилось. Наш гражданин в Москве, у себя дома – мы довольны и счастливы.

Мог ли это быть ответ США на задержание в России Грайнер? Это ведь было реальное преступление, она знала, что нарушает закон. Она пронесла электронную сигарету с гашишным маслом, зная, что здесь это запрещено.

А нашего парня обвинили в причастности к хакерским группировкам, но это не было ничем подтверждено. Нам на руку сыграла политическая ситуация, разногласия между США и Европой. Редкий случай, когда политика помогла нашему спортсмену. Парень дома. В Америке, конечно, его ждала бы неприятная судьба», – считает Свищев .

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на принятое ранее судебное решение.