  • Дмитрий Свищев об освобождении Касаткина: «Нам на руку сыграла политическая ситуация. Разногласия между США и Европой»
7

Дмитрий Свищев об освобождении Касаткина: «Нам на руку сыграла политическая ситуация. Разногласия между США и Европой»

Дмитрий Свищев прокомментировал дело баскетболиста Касаткина.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на возвращение домой баскетболиста Даниила Касаткина, который вышел из французской тюрьмы.

«Мы приветствуем это решение. Это наш гражданин, наш спортсмен, наш человек. Министерство иностранных дел было обеспокоено его судьбой и боролось за его возвращение в Россию вместо экстрадиции в Соединенные Штаты. Свершилось то, на что мы все надеялись.

Жалко, что это длилось так долго. Просидеть полгода в тюрьме, на нервах – это тяжелое испытание для любого человека. Он спортсмен, думаю, он с этим справился. Другой вопрос, насколько правомерны были требования США и почему так долго принималось решение о его возвращении домой. Конечно, без политики здесь не обошлось. Но самое главное, что правосудие свершилось. Наш гражданин в Москве, у себя дома – мы довольны и счастливы.

Мог ли это быть ответ США на задержание в России Грайнер? Это ведь было реальное преступление, она знала, что нарушает закон. Она пронесла электронную сигарету с гашишным маслом, зная, что здесь это запрещено.

А нашего парня обвинили в причастности к хакерским группировкам, но это не было ничем подтверждено. Нам на руку сыграла политическая ситуация, разногласия между США и Европой. Редкий случай, когда политика помогла нашему спортсмену. Парень дома. В Америке, конечно, его ждала бы неприятная судьба», – считает Свищев.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на принятое ранее судебное решение.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: gazeta.ru
