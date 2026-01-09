  • Спортс
Айзейя Томас: «Не понимаю, почему все считают величайшим Джордана. Леброну принадлежат все рекорды»

Айзейя Томас считает, что Леброна недооценивают.

Прославленный игрок НБА Айзейя Томас считает, что Леброну Джеймсу удалось превзойти 6-кратного чемпиона лиги Майкла Джордана.

Легенда «Детройта» рассказал об этом в шоу Run It Back с Демаркусом Казинсом и Чендлером Парсонсом.

«Моя эпоха считается золотой. Вот чего я не понимаю о сегодняшней баскетбольной эпохе… Вы, ребята, играете с, вероятно, величайшим баскетболистом всех времен, а относитесь к нему так, будто он какая-то пустышка.

Вы очень любите превозносить нашу эпоху, считаете ее лучшей. Вместо того, чтобы возвеличивать свою. Вы говорите, что Майкл Джордан – величайший.

Но посмотрите, что происходит сейчас, в вашу эпоху. Леброну принадлежат все рекорды, вообще все мыслимые рекорды. В ваше время играют Кевин Дюрэнт и Стеф Карри... Но когда речь заходит о величайшем, вы говорите о парне, который подарил всем нам обувь и разминочную форму», – поделился Томас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
