«Миннесота» почтила минутой молчания память 37-летней женщины, которую застрелил сотрудник службы иммиграции

«Миннесота» отреагировала на резонансное дело перед матчем НБА.

Перед матчем в четверг баскетболисты «Тимбервулвз» почтили минутой молчания память Рене Гуд, 37-летней женщины, застреленной в своей машине сотрудником Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE).

Гуд погибла после непродолжительной стычки с сотрудниками ICE в среду утром на улице Миннеаполиса, примерно в 5 километрах от арены «волков» Target Center. Стрельба спровоцировала новые протесты в районе городов-близнецов в свете недавнего усиления активности ICE в этом районе в рамках мер администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

«Как мы все знаем, наше сообщество пережило еще одну невыразимую трагедию. Мы хотим выразить наши соболезнования, искренние пожелания, молитвы и мысли семьям, близким и всем тем, кто пострадал от произошедшего», – сказал тренер «Вулвз» Крис Финч перед игрой с «Кавальерс».

Трамп назвал убитую женщину «крайне недисциплинированной», а ее действия – наездом на офицера. Мэр Миннеаполиса, демократ Джейкоб Фрей, в ответ потребовал, чтобы федеральные агенты «убирались к черту» из города.