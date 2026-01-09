Умерла двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР Ульяна Семенова. Ей было 73 года

Умерла Ульяна Семенова.

Прославленная латвийская баскетболистка Ульяна Семенова умерла в возрасте 73 лет.

Семенова – двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР (1976 и 1980), трехкратная чемпионка мира (1971, 1975, 1983) и 10-кратная чемпионка Европы.

Также Семенова попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая профессиональная баскетболистка в мире за всю историю - 210 см. Она включена в зал славы Международной федерации баскетбола и в зал славы баскетбола имени Нейсмита в США.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье и всем, кто знал, уважал и любил Ульяну», - написано в социальных сетях пресс‑службы Латвийской ассоциации баскетбола.