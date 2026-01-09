Фото
2

Матч «Буллс» – «Хит» отложен из-за конденсата на площадке в Чикаго

Запланированный на четверг матч между «Чикаго» и «Майами» был отложен из-за конденсата на площадке «быков».

В среду в «Юнайтед Центре» проходила встреча хоккейных «Чикаго Блэкхокс», и после необычно теплого и дождливого дня в Чикаго баскетбольная площадка оказалась непригодной для игры.

Баскетболисты обеих команд выполнили стандартную предматчевую разминку, но посчитали площадку опасной для проведения матча.

После более чем 90 минут безуспешных попыток решить проблему – включая включение кондиционеров и уборку площадки швабрами и большими полотенцами – руководство НБА, судьи и тренеры обеих команд приняли решение не проводить матч в запланированное время.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
