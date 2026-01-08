90

Касаткин освобожден из тюрьмы во Франции. Баскетболист уже вернулся в Москву

Баскетболист Касаткин освобожден из тюрьмы во Франции .

Россиянин Даниил Касаткин освобожден из французской тюрьмы в ночь на 8 января. Он уже вернулся в Россию, сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.

Баскетболиста задержали летом 2025-го по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. Американские власти заявили, что экс-игрок сборной России был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Утверждалось, что ее жертвами стали более 900 учреждений в США. Касаткин вину не признал. В октябре суд Парижа решил экстрадировать его в США.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на судебное решение.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Коммерсант
