Касаткин освобожден из тюрьмы во Франции. Баскетболист уже вернулся в Москву
Баскетболист Касаткин освобожден из тюрьмы во Франции .
Россиянин Даниил Касаткин освобожден из французской тюрьмы в ночь на 8 января. Он уже вернулся в Россию, сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.
Баскетболиста задержали летом 2025-го по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. Американские власти заявили, что экс-игрок сборной России был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Утверждалось, что ее жертвами стали более 900 учреждений в США. Касаткин вину не признал. В октябре суд Парижа решил экстрадировать его в США.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на судебное решение.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Коммерсант
