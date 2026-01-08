Лука Дончич оформил трипл-дабл (38+10+10) в проигранном матче против «Сан-Антонио»

«Лейкерс» уступили «Сперс», несмотря на 38 очков Дончича.

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич оформил свой 4-й трипл-дабл сезона в проигранной встрече с «Сан-Антонио ».

За 38 минут на паркете Дончич набрал 38 очков (13 из 26 с игры, 2 из 9 трехочковых, 10 из 16 штрафных), 10 подборов, 10 передач при 7 потерях и 3 перехвата.

Леброн Джеймс пропустил матч из-за артрита и ишиаса, у «Лос-Анджелеса» также отсутствовали Остин Ривз и Руи Хатимура (у обоих растяжения икроножных мышц).

В составе «Сан-Антонио» выделялись Келдон Джонсон (27 очков) и Виктор Вембаньяма (16 очков и 14 подборов).

«Сперс» прервали 3-матчевую победную серию «Лейкерс » – 107:91.