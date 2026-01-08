«Зенит» объявил о заключении контракта с Ксавьером Муном

Мун вернулся в состав «Зенита».

«Зенит » и защитник Ксавьер Мун (31 год, 183 см) заключили контракт сроком до конца сезона-2026/27.

Американский баскетболист хорошо знаком с системой клуба: в прошлом сезоне он провел 24 матча за «Зенит», набирая в среднем 13,5 очка, 5 передач и 4 подбора за игру, прежде чем выбыл до конца чемпионата из-за травмы колена в январе.