Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» разгромила «Автодор» с разницей «+34»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» в третий раз за сезон обыграла «Автодор».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 17-2, Зенит – 12-6, Бетсити Парма – 13-7, Локомотив-Кубань – 13-7, МБА-МАИ – 10-8, Енисей – 7-12, Уралмаш – 6-13, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-17, Самара – 1-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
