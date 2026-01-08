3

Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» разгромила «Автодор» с разницей «+34»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Бетсити Парма» в третий раз за сезон обыграла «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 17-2, Зенит – 12-6, Бетсити Парма – 13-7, Локомотив-Кубань – 13-7, МБА-МАИ – 10-8, Енисей – 7-12, Уралмаш – 6-13, Пари Нижний Новгород – 5-14, Автодор – 4-17, Самара – 1-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
logoАвтодор
результаты
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» подпишет контракт с Ксавьером Муном («Перехват»)
7 января, 18:43
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» уверенно обыграл «Уралмаш», «Енисей» справился с «Самарой»
7 января, 13:53
Томислав Томович официально стал главным тренером «Локомотива-Кубань»
7 января, 09:14Фото
Главные новости
«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации
22 минуты назад
Алексей Карванен: «Егор Дёмин – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс»
59 минут назад
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
сегодня, 15:01
Андрей Ватутин о несостоявшемся контракте ЦСКА с Дюрэнтом: «Большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские»
сегодня, 14:40Видео
Единая лига ВТБ. 24 очка и 9 подборов Егора Рыжова помогли «Енисею» обыграть «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» взяла верх над МБА-МАИ
сегодня, 14:04
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
сегодня, 14:01
Митч Джонсон похвалил Вембаньяму после победы над «Бостоном»: «В самые важные моменты он показал свою лучшую игру»
сегодня, 13:40
В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав
сегодня, 13:06
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Мемфисом», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 12:35
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена
сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Бахчешехиром», «Петким Спор» – против «Тофаша»
11 минут назадLive
Чемпионат Греции. 35 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Кардицас», «Панатинаикос» справился с «Перистери» и другие результаты
13 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил в гостях «Спарту энд К», МБА играет с «Динамо Москва» и другие матчи
16 минут назадLive
Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Мы играли 30 минут, а затем перестали. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей»
46 минут назад
Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов»
сегодня, 14:20
Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»
сегодня, 13:21
ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Андорра» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Виртусом», «Брешия» примет «Дертону» и другие матчи
сегодня, 12:35
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Будучностью», «Студентски центар» встретится с «Партизаном»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» – против «Шоле»
сегодня, 12:35