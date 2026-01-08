Шэй Гилджес-Александер набрал 46 очков, перевел игру в овертайм и помог «Оклахоме» одолеть «Юту»
«Тандер» обыграли «Джаз» благодаря 46 очкам Гилджес-Александера.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер привел свою команду к победе в матче с «Ютой», набрав 46 очков.
Защитник реализовал 14 из 26 бросков с игры, 1 из 8 трехочковых и 17 из 19 штрафных. Среди прочего на его счету попадание со средней дистанции под сирену об окончании четвертой четверти, позволившее перевести матч в овертайм, а также 9 из 15 командных очков в дополнительной 5-минутке.
«Тандер» прервали серию из двух поражений – 129:125.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости