Шэй Гилджес-Александер набрал 46 очков, перевел игру в овертайм и помог «Оклахоме» одолеть «Юту»

«Тандер» обыграли «Джаз» благодаря 46 очкам Гилджес-Александера.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер привел свою команду к победе в матче с «Ютой», набрав 46 очков.

Защитник реализовал 14 из 26 бросков с игры, 1 из 8 трехочковых и 17 из 19 штрафных. Среди прочего на его счету попадание со средней дистанции под сирену об окончании четвертой четверти, позволившее перевести матч в овертайм, а также 9 из 15 командных очков в дополнительной 5-минутке.

«Тандер» прервали серию из двух поражений – 129:125.