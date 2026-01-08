Егор Дёмин о клатч-бросках: «Когда я был ребенком и оставался один в зале, я отрабатывал броски, представляя себе именно такие моменты»

Дёмин прокомментировал свое отличное выступление в концовке игры с «Мэджик».

Российский защитник «Бруклина » Егор Дёмин вспомнил, как мечтал о таких моментах с важными бросками, какой случился в сегодняшней игре против «Орландо».

«Это был один из тех моментов, о которых я думал в школе и в детстве, когда оставался один в зале и представлял себе подобные ситуации. Представлял, как забиваю победный бросок, или пять трехочковых подряд, или что-то подобное – это был как раз один из тех моментов, которые я визуализировал в детстве. Поэтому это было действительно здорово. Но мы не выиграли, так что это не имеет особого значения», – заключил Дёмин.

Россиянин набрал итоговые 18 очков , включая все 10 очков команды в овертайме проигранного матча (103:104).