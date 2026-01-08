Пейтон Уотсон набрал 30 очков и обновил рекорд карьеры по трехочковым (6)

Уотcон помог «Наггетс» обыграть «Селтикс», набрав 30 очков.

Молодой форвард «Денвера » Пейтон Уотсон стал самым результативным игроком своей команды в победном матче против «Бостона » (114:110).

23-летний баскетболист реализовал 10 из 15 бросков с игры и установил личный рекорд по точным трехочковым, забив 6 из 7. Также на его счету 6 подборов, 2 передачи при 4 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут на паркете.

Матч против «Селтикс» стал для Уотсона пятым подряд, в котором он набирает 20+ очков.