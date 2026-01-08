Видео
10

Пейтон Уотсон набрал 30 очков и обновил рекорд карьеры по трехочковым (6)

Уотcон помог «Наггетс» обыграть «Селтикс», набрав 30 очков.

Молодой форвард «Денвера» Пейтон Уотсон стал самым результативным игроком своей команды в победном матче против «Бостона» (114:110).

23-летний баскетболист реализовал 10 из 15 бросков с игры и установил личный рекорд по точным трехочковым, забив 6 из 7. Также на его счету 6 подборов, 2 передачи при 4 потерях, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут на паркете.

Матч против «Селтикс» стал для Уотсона пятым подряд, в котором он набирает 20+ очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoДенвер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoПейтон Уотсон
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джамал Мюррэй обновил рекорд карьеры по передачам (17) и набрал 22 очка в победном матче против «Бостона»
8 января, 06:12Видео
Шэмс Чарания: «Никола Йокич занимается реабилитацией круглосуточно и начал выполнять броски на площадке»
7 января, 12:16
Рейтинг лучших команд НБА. «Сперс» остались на 1-м месте, «Денвер» упал на 6 строчек
6 января, 08:22
Главные новости
«Попытка 👀🤣». Деннис Шредер саркастично прокомментировал решения НБА о дисквалификации
22 минуты назад
Алексей Карванен: «Егор Дёмин – один из самых удачных выборов на драфте в истории «Нетс»
59 минут назад
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
сегодня, 15:01
Андрей Ватутин о несостоявшемся контракте ЦСКА с Дюрэнтом: «Большинство не считало шутку: конечно, речь шла не про российские рубли, а про рубли, скажем так, американские»
сегодня, 14:40Видео
Единая лига ВТБ. 24 очка и 9 подборов Егора Рыжова помогли «Енисею» обыграть «Локомотив-Кубань», «Бетсити Парма» взяла верх над МБА-МАИ
сегодня, 14:04
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
сегодня, 14:01
Митч Джонсон похвалил Вембаньяму после победы над «Бостоном»: «В самые важные моменты он показал свою лучшую игру»
сегодня, 13:40
В «Кливленде» озадачены тем, что Де′Андре Хантер не вписывается в стартовый состав
сегодня, 13:06
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Мемфисом», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
сегодня, 12:35
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена
сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» играет с «Бахчешехиром», «Петким Спор» – против «Тофаша»
11 минут назадLive
Чемпионат Греции. 35 очков Алека Питерса помогли «Олимпиакосу» разгромить «Кардицас», «Панатинаикос» справился с «Перистери» и другие результаты
13 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил в гостях «Спарту энд К», МБА играет с «Динамо Москва» и другие матчи
16 минут назадLive
Александер Секулич о матче с «Автодором»: «Мы играли 30 минут, а затем перестали. Может быть, мы думали, что игра закончится после трех четвертей»
46 минут назад
Евгений Пашутин о победе над МБА-МАИ: «Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов»
сегодня, 14:20
Томислав Томович после поражения от «Енисея»: «Команда в переходном периоде и только в начале пути»
сегодня, 13:21
ACB. «Жирона» примет «Басконию», «Андорра» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:35
Чемпионат Италии. «Венеция» сыграет с «Виртусом», «Брешия» примет «Дертону» и другие матчи
сегодня, 12:35
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Будучностью», «Студентски центар» встретится с «Партизаном»
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» – против «Шоле»
сегодня, 12:35