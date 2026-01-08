Джарредд Вандербилт ткнул пальцем в лицо Джереми Сохана после матча
Вандербилт начал стычку с Соханом после игры.
После окончания матча против «Сан-Антонио» форвард «Лейкерс» Джарредд Вандербилт решил пообщаться с форвардом «Сперс» Джереми Соханом и ткнул его пальцем в лицо, в результате чего вспыхнул небольшой конфликт.
Игра закончилась победой «шпор» – 107:91. На счету Вандербилта 4 очка и 1 перехват за 18 минут, в активе Сохана 6 очков и 1 передача за 11,5 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
