Егор Дёмин набрал все 10 очков «Бруклина» и установил новый рекорд клуба по трехочковым в овертайме
Дёмин стал главным героем «Нетс» в овертайме игры с «Орландо».
Защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал все свои 18 очков в четвертой четверти и овертайме игры против «Орландо».
На счету россиянина трехочковый, позволивший «Нетс» перевести игру в дополнительную 5-минутку, а также все 10 очков команды, набранные в овертайме.
Дёмин установил новый рекорд клуба по дальним попаданиям в овертайме, повторив лучший результат в истории НБА среди новичков (3).
По итогам встречи, закончившейся поражением 103:104, в активе 19-летнего защитника 18 очков (5 из 9 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 3 из 5 штрафных), 5 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
